ФИФА хочет запретить футболистам плеваться на поле

28 апреля, 2020, 20:48

В ФИФА предлагают запретить футболистам плеваться на поле, чтобы уменьшить риск заболевания коронавирусом

Об этом сообщает The Telegraph.

Глава медицинского отдела ФИФА Мишель Д’Хью заявил, что футболистам нужно обратить внимание на некоторые свои привычки во время матчей, чтобы снизить угрозу распространения коронавируса.

Так, по мнению специалиста, необходимо запретить игрокам плеваться. Ученые утверждают, что слюна может оставаться на газоне долгое время, что способствует распространению COVID-19.

"Плеваться - общепринятая практика в футболе, но это не очень гигиенично. Думаю, что когда вернется футбол, нужно избегать подобной привычки. Правда, не знаю, получится ли. Возможно, следует наказывать желтыми карточками за плевки", - сказал ДьХью.

Пока только четыре футбольные чемпионата в мире не остановлены из-за коронавируса - в Беларуси, Таджикистане, Бурунди и Никарагуа.

Напомним, 27 апреля стало известно, что ФИФА планирует временно увеличить количество замен в одном матче с трех до пяти после паузы из-за пандемии коронавируса.

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