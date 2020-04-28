Ермак и Денисова встретились с семьями находящихся в ОРДЛО

28 апреля, 2020, 14:12

Глава Офиса президента Андрея Ермака и уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова встретились с семьями пленных в ОРДЛО

Об этом Денисова написала в Facebook.

По результатам встречи определены два основных шага, которые должны быть реализованы:

- создание рабочей группы при Офисе президента, куда будут входить родные пленных;

- начать работу комиссии по поиску без вести пропавших лиц при неустановленных обстоятельствах;

Денисова также иницюе принятия законопроекта "О статусе пленных".

"Кроме того, поднят вопрос о финансовой помощи семьям наших граждан, которые незаконно удерживаются на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

Она добавила, процесс переговоров по обмену пленными продолжается.

"Напоследок договорились о активную коммуникацию для анализа всей имеющейся информации, чтобы максимально наладить логистику процесса возвращения наших граждан из плена", - подытожила Денисова.