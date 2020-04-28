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Espreso.tvОбщество"Давайте поговорим?": Семьи удерживаемых в ОРДЛО пришли под ОПУ с требованием встретиться с Зеленским

"Давайте поговорим?": Семьи удерживаемых в ОРДЛО пришли под ОПУ с требованием встретиться с Зеленским

Родственники заключенных на оккупированном Донбассе провели акцию под стенами Офиса президента

Об этом сообщает Укринформ .

"Хочется достучаться до президента, чтобы он помог нам наших ребят вернуть домой. Они были верны Украины. Хотим вернуть их домой как можно быстрее", - отметила одна из участников акции.

Участники мероприятия пояснили, что их не информируют относительно обменов и не поддерживают связь с ними - поэтому они требовали личной встречи с Зеленским.

Около двух десятков человек принесли портреты своих родных, которые сейчас содержатся в ОРДЛО, а также принесли плакат с вопросом "Давайте поговорим?".

Сейчас все родственники пленных прошли встречу в Офис.

 

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