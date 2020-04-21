В Беларуси, которая догоняет Испанию по темпам заражения, дети пошли в школу, Лукашенко назвал маски для учеников "глупостью"
Об этом сообщает Белта со ссылкой на Министерство образования Беларуси.
По данным ведомства, в первый день четвертой четверти школы вернулись около 30-40% учащихся.
"Как и предполагалось, 30-40% учеников пришли на занятия в школу. В сельской местности, где эпидемиологическая обстановка спокойная, этот процент еще больше", - сказала пресс-секретарь Минобразования Людмила Высоцкая.
В Беларуси весенние школьные каникулы в школах, которые начались 30 марта, уже два раза продляли из-за опасений распространения коронавируса. В пятницу, 17 апреля Минобразования приняло решение о возобновлении учебного процесса с понедельника, 20 апреля.
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При этом президент страны Александр Лукашенко выступил против ношения в школе защитных масок.
"Глупость несусветная. Нельзя детям эти маски надевать, особенно в школе. Такого требования не было. И если где-то это есть, те, кто это ввел, ответят", - сказал он.
Лукашенко считает, что в школах нужно просто открыть окна на проветривание.
"Вы лучше окно откройте, проветрите, чтобы было свежо. Если там кто-то "справляется", скорее всего, это самодеятельность. А за то, что министерство и губернаторы не проконтролировали этот вопрос, они ответят", - сказал он.
Напомним, за минувшие сутки в Беларуси диагностировали коронавирус у 1485 человек. По этому показателю страна лишь немного пропустила вперед Испанию с 1536 больными.
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