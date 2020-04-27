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Espreso.tvСпортЗнаменитый испанский футболист станет новым тренером "Манчестер Сити"

Знаменитый испанский футболист станет новым тренером "Манчестер Сити"


фото: Getty Images
Знаменитый футболист Хаби Алонсо может стать помощником главного тренера английского "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы

Об этом сообщает Goal.com.

По информации источника, Гвардиола ищет себе нового помощника после того, как бывший помощник испанца Микель Артета в декабре возглавил лондонский "Арсенал".

Фаворитом на этот пост является главный тренер второй команды испанского "Реал Сосьедад" Хаби Алонсо. На него лично рассчитывает Хосеп Гвардиола.

За свою карьеру Хаби Алонсо успел поиграть за английский "Ливерпуль", мадридский "Реал", мюнхенскую "Баварию" и ряд других испанских клубов. Дважды побеждал на чемпионате Европы, принимал золото чемпионата мира и дважды выигрывал Лигу чемпионов.

В общем провел 689 матчей, забил 43 мяча и отдал 58 результативных передач.

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