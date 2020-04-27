Конкурент Зинченко может перейти в чемпионат Германии за 30 млн евро
27 апреля, 2020, 11:30
"Лепциг" хочет выкупить контракт левого защитника "Манчестер Сити" Анхелиньо, который выступает в Германии на правах аренды
Об этом сообщает Bild .
Немецкий клуб арендовал 24-летнего Патрика Шика у итальянской "Ромы" в начале этого сезона, а 23-летний Анхелиньо был арендован у "Сити" в январе.
Теперь до 15 июня в "Лейпцига" есть возможность выкупить контракты футболистов: чеха за 29 млн евро, а испанца за 30 млн евро. Однако руководство клуба попытается договориться о трансферах обоих игроков за меньшую сумму.
В текущем сезоне Анхелиньо провел 21 матч, забил 1 мяч и отдал 4 результативные передачи. На счету Шика 19 матчей, 7 мячей и 3 результативные передачи.
- 12 февраля стало известно, что Тимо Вернер может перейти в "Ливерпуль" за 60 млн евро.
- 24 апреля сообщалось, что испанская "Барселона" серьезно заинтересована в услугах форварда немецкого "Лейпцига" Тимо Вернера.
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