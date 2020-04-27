Конкурент Зинченко может перейти в чемпионат Германии за 30 млн евро

27 апреля, 2020, 11:30

"Лепциг" хочет выкупить контракт левого защитника "Манчестер Сити" Анхелиньо, который выступает в Германии на правах аренды

Об этом сообщает Bild .

Немецкий клуб арендовал 24-летнего Патрика Шика у итальянской "Ромы" в начале этого сезона, а 23-летний Анхелиньо был арендован у "Сити" в январе.

Теперь до 15 июня в "Лейпцига" есть возможность выкупить контракты футболистов: чеха за 29 млн евро, а испанца за 30 млн евро. Однако руководство клуба попытается договориться о трансферах обоих игроков за меньшую сумму.

В текущем сезоне Анхелиньо провел 21 матч, забил 1 мяч и отдал 4 результативные передачи. На счету Шика 19 матчей, 7 мячей и 3 результативные передачи.