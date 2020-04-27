Зеленский пригласил Макрона в Украину после пандемии
Собеседники обсудили ситуацию в обеих странах в связи с пандемией коронавируса, сообщает пресс-служба главы государства.
"Украина делает свой вклад в борьбу с пандемией. В рамках программы стратегических перевозок НАТО украинские грузовые самолеты "Мрия" и "Руслан" привлечены к доставке гуманитарной и медицинской помощи по всему миру, в том числе во Францию", - отметил Владимир Зеленский.
Также он проинформировал Макрона о ходе переговоров с Международным валютным фондом о начале новой программы сотрудничества с Украиной.
"Закон о банках является для нас приоритетным. Я уверен, что мы проголосуем его, потому что это важно для нас и открывает возможности для сотрудничества с МВФ", - подчеркнул президент Украины.
Отдельное внимание было уделено ситуации на востоке Украины и состоянию реализации договоренностей, достигнутых во время Парижского саммита в нормандской формате. Президент Франции поприветствовал взаимное освобождение удерживаемых лиц 16 апреля этого года, в рамках которого в Украину вернулось 20 человек.
Отмечена важность продолжения переговоров для достижения мира на Донбассе.
Стороны также отметили обоюдный интерес к восстановлению динамики двустороннего сотрудничества после нормализации эпидемической ситуации.
Среди прочего Зеленский напомнил Макрону о приглашении посетить Украину.
"Знаю, что вы хотели посетить Украину. Буду рад приветствовать вас, как только закончится эпидемия коронавируса и как только этот визит станет возможным", - сказал президент Украины.
Президент Франции подтвердил свое намерение посетить Украину.
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