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Espreso.tvОбществоЗа неделю до дедлайна по устранению недостатков начался пожар, - Арахамия о взрывах военных складов в Балаклее

За неделю до дедлайна по устранению недостатков начался пожар, - Арахамия о взрывах военных складов в Балаклее


фото: focus.ua
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что аудиторская служба Министерства обороны выявила недостачу на большую сумму денег на складах в Балаклее и предоставила период на устранение. За неделю до дедлайна по устранению недостатков начался пожар

Об этом Арахамия заявил на брифинге ВСК по вопросам расследования пожаров на складах боеприпасов, передает Еспресо.TV.

"Когда был отчет аудиторской службы Министерства обороны, который обнаружил недостаток на очень много денег. После этого у них было предоставлено время на то, чтобы исправить тот недостаток, и так работает аудиторская служба. Каким-то магическим образом за несколько дней до того, за неделю, как будет дедлайн по этому устранению недостатков произошел это пожар. Или это подозрительно выглядит? Да. Была ли в этом какая-то зрада мы не знаем. Это должно определять следствие. Но точно подтверждаю, что были эти недостатки обнаружены и предоставлены сроки. За неделю до того, как этот дедлайн закончится, начался пожар", - отметил Арахамия.

Арахамия также отметил, что выглядит подозрительным то, что спецподразделение военной службы правопорядка покинуло территорию этого арсенала, а после вернулось.

"Еще подозрительным было проведение учений спецподразделением военной службы правопорядка на этом арсенале. В день, когда произошел пожар, по телефону было сообщено командиру этого подразделения, чтобы они покинули территорию этого арсенала. Пожар произошел и затем они вернулись на этот арсенал. Похоже, что кто-то позаботился о человеческих жизнях, но не позаботился о гражданских ", - отметил он.

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