Взрывы в Балаклее: Генштаб объяснил, что произошло на базе с боеприпасами

3 мая, 2018, 15:29

В Балаклее Харьковской области во время обезвреживания снарядов, которые не разорвались во время чрезвычайного события 2017 года, возникло возгорание сухой травы и начался пожар

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Генштаба ВСУ.

"3 мая в 13:35 вследствие возгорания сухой травы на прежней технической территории 65-го арсенала, в Балаклее на Харьковщине, где продолжались работы по очистке и разминированию остатков снарядов, которые не разорвались вследствие прошлогоднего чрезвычайного происшествия, начался пожар", - говорится в сообщении .

По утверждению Генштаба, пожар пытаются потушить с помощью двух пожарных танков, а также инженерной машины разграждения.

Всех специалистов, которые осуществляли разминирование, эвакуировали.

В то же время главред сайта Цензор.нет Юрий Бутусов со ссылкой на офицеров арсенала подтвердил эту информацию.

"По словам офицеров арсенала, вблизи арсенала горит поле, на нем взрываются снаряды, которые разлетелись во время катастрофы 2016 года. До сих работа по уборке боеприпасов не завершена, взрывы продолжаются. В течение часа несколько взрывов. На данный момент в арсенале уцелела только небольшая часть боеприпасов, укрытых в пяти бетонных хранилищах, уцелевших после взрыва", - написал Бутусов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Балаклее снова начали взрываться боеприпасы, а местное население эвакуируют.