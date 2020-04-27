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Espreso.tvОбществоЯпония запретит въезд украинцами гражданам еще 13 государств

Япония запретит въезд украинцами гражданам еще 13 государств


фото: reuters
Правительство Японии запретит въезд в страну гражданам 14 стран, в том числе Украины

Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, передает издание Kyodo .

Кроме украинцев, запрет коснется граждан России, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Антигуа и Барбуда, Барбадоса, Беларуси, Джибути, Доминиканской Республики, Кувейта, Омана, Перу, Катара, Сент-Китс и Невис.

Ранее МИД Японии предостерег граждан Японии от поездок в эти страны.

Общее количество стран, въезд из которых в Японию будет запрещен, после этого возрастет до 87, включая Китай, Южную Корею, США и всю Европу.

Такие меры Япония использует для борьбы с распространением коронавируса COVID-19. Запрет вводят с 29 апреля. Людей, которые посещали эти страны в течение двух недель до прибытия в Японию, будут разворачивать на границе.

В то же время граждане Японии смогут вернуться домой из-за границы, но будут обязаны пройти тестирование на коронавирус и самоизолироваться течение двух недель.

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