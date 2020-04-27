В Швеции начали закрывать бары из-за нарушения карантинных правил

27 апреля, 2020, 15:28

В шведской столице, в Стокгольме, власти закрыли пять заведений из-за нарушения карантинных ограничений, которые ввели для противодействия распространению коронавируса

Об этом сообщает France24.

Как сообщается, власти Стокгольма объясняют такое решение тем, что в заведениях и за их пределами формировалось большое скопление людей из-за того, что не все кафе и рестораны соблюдают правила. Однако закрытые заведения могут подать заявку на возобновление работы, если устранят нарушения, которые привели к закрытию, и пройдут проверку со стороны властей.

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Как отмечается, Швеция разрешила магазинам, барам и ресторанам оставаться открытыми во время пандемии, но Агентство общественного здравоохранения приказало им принять меры для ограничения скопления людей.