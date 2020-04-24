В Швеции число погибших от коронавируса превысило 2 тысячи
Об этом сообщает The Local.
Как сообщается, в стране лабораторно подтвердили 16 755 случаев заражения коронавирусом, из которых 2 021 человек умер. Также там заявили, что в эпицентре пандемии коронавируса - Стокгольме - пик эпидемии прошел 8 апреля.
Кроме того, заместитель главного эпидемиолога Швеции Андерс Валленстен заявил о том, что ослаблять карантин еще рано.
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"Количество заражений все еще на высоком уровне, поэтому сейчас речь не идет о том, чтобы ослаблять меры безопасности", - сказал он.
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