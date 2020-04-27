В Одессе предприниматели добились открытия рынка после стихийного митинга

27 апреля, 2020, 16:08

27 апреля на Новом рынке Одессы предприниматели, торгующие огородиной, устроили пикет. Владелец рынка пошел на уступки и разрешил торговлю в крытом корпусе

Об этом сообщает "Думская".

Около 50 предпринимателей собралось под рынком утром. Они возмущались тем, что их не пускают торговать на свои рабочие места. Люди заявили, что будут стоять, пока их не пустят на работу.

Администрация рынка ссылалась на решение мэрии, но торговцы заявляли о двойных стандартах власти, которые позволяют работать крупным торговым сетям.

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Около 11:00 директор рынка Эдуард Хачатрян принял неожиданное решение - открыть торговлю овощами и фруктами прямо под крышей мясного корпуса. Иными словами, рынок неожиданно превратился в крупный супермаркет, где можно купить и свежую мясо-молочную продукцию, и фрукты с овощами.

Директор рынка отметил, что это временная мера.

"Мы прислушиваемся к мнению людей и не хотим неоправданных конфликтов с предпринимателями. Торговцев можно понять - все терпят большие убытки, им надо кормить свои семьи. Предприниматели будут соблюдать требования карантина - носить маски и исключать скопления людей у прилавков", - подчеркнул Хачатрян .

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