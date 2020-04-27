В Нацбанке объяснили, что украинцам даст принятие "антиколомойского" закона парламентом

27 апреля, 2020, 15:51

Принятие депутатами законопроекта №2571-д о регулировании банковской деятельности является обязательным условием дальнейшего сотрудничества с МВФ

Об этом сообщила пресс-служба НБУ в Facebook.

В Нацбанке отмечают, что этот закон является одним из предварительных условий для новой программы сотрудничества Украины с МВФ. Он позволит сделать неотвратимым процесс вывода банков с рынка. Решение НБУ о выводе банков нельзя будет отменить, а банк вернуть к жизни. Ликвидация банка продолжится при любых условиях, а суды не смогут собой подменять Национальный банк.

Документом четко определяются предпосылки и процедура получения компенсации. Владелец банка сможет обратиться в суд и доказать свою правоту, если НБУ незаконно принял решение о выводе банка, а затем доказать, что ему нанесен ущерб. Для того чтобы процесс был справедливым, будет назначаться арбитр в виде международной аудиторской фирмы, которая будет отвечать за правильность расчетов компенсации.

"От его (законопроекта №2571-д - ред.) принятия зависит не только здоровье банковского сектора, но и в целом финансовой системы Украины", - отмечают в НБУ.

Напомним, Верховная Рада на внеочередном заседании 30 марта приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" (№2571-д) и сократила сроки подготовки его ко второму чтению.

За время подготовки законопроекта №2571-д ко второму чтению депутаты внесли в него более 16 тысяч поправок.

Сегодня комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики завершил рассмотрение 100% правок к законопроекту и рекомендовал депутатам поддержать документ №2571-д во втором чтении и в целом.