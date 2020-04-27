В МОН объяснили, как в этом году будут поступать абитуриенты с оккупированных территорий

27 апреля, 2020, 08:16

И.о. министра образования Любомира Мандзий рассказала об особенностях поступления абитуриентов с оккупированных территорий Украины в условиях пандемии коронавируса

Об этом сообщает Радио Свобода.

По ее словам, к вопросу организации окончания учебного года экстерном в учебных заведениях на подконтрольной Киеву территории Украины можно будет вернуться после окончания нынешнего карантина и снятия ограничений.

"У нас работают центры, через которые поступающие смогут вступить в высшие учебные заведения. 77 высших учебных заведений уполномочены для вступления тех молодых людей, которые проживают на временно оккупированных территориях. Количество высших учебных заведений может быть расширено за счет заведений, которые подчинены Минкультуры, Минздраву и МВД. То есть в этом году абитуриенты могут поступить как из Донецкой и Луганской областей, так и из Крыма в эти заведения. Нет разницы, откуда поступающие", - сказала она.

При этом лица, проживающие на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, поступают в учреждения высшего образования на материковой Украине по несколько иной процедуре, чем прохождение ВНО.

"Им для вступления нужно обратиться в образовательный центр "Донбасс-Украина", "Крым-Украина", подать образовательную декларацию и пройти процедуры, предусмотренные в настоящее время", - сказала Мандзий.