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Espreso.tvСпортФИФА перенесла старт обновленного ЧМ по футболу на год

ФИФА перенесла старт обновленного ЧМ по футболу на год

ФИФА решила перенести реформированный клубный чемпионат мира с 2021 на 2022 год

Об этом сообщает AS.

Турнир будет перенесен на июнь 2022 года. Сначала чемпионат должен был пройти в Китае с 17 июня по 4 июля 2021 года, но был отменен в связи с переносом на лето 2021 года чемпионата Европы.

Клубный чемпионат мира состоится в новом формате, число участников должно вырасти с семи до 24 команд, турнир будет проходить каждые четыре года. Несмотря на перенос клубного чемпионата мира на 2022 год, следующий розыгрыш турнира пройдет в 2025 году.

  • Напомним, 17 марта ФИФА объявила о переносе клубного чемпионата мира на неопределенный срок.

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