В Днепре зарегистрировали вторую смерть от COVID-19

27 апреля, 2020, 14:31

В Днепре умер мужчина, у которого был лабораторно подтвержден коронавирус. Также COVID-19 вызвал осложнения - тромбоз нижней конечности

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

Отмечается, что коронавирус вызвал осложнения - тромбоз нижней конечности, мужчине сделали операцию, но спасти не удалось.

"Есть второй случай смерти больного с COVID-19 в Днепре. Это 57-летний мужчина, который лежал с пневмонией в городской больнице №21. Болезнь вызвала осложнения. С тромбозом нижней конечности пациента доставили в 16-ю больницу, где сразу сделали операцию. Однако, к сожалению, спасти мужчину не удалось. Сейчас его тело направили на экспертизу ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в области 310 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 13 человек выздоровели. Двое - умерли.

Напомним, в Окружной административный суд Киева поступило 22 иска по обжалованию постановления Кабинета министров об ограничении во время карантина.

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