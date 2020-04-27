В Днепре зарегистрировали вторую смерть от COVID-19
Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.
Отмечается, что коронавирус вызвал осложнения - тромбоз нижней конечности, мужчине сделали операцию, но спасти не удалось.
"Есть второй случай смерти больного с COVID-19 в Днепре. Это 57-летний мужчина, который лежал с пневмонией в городской больнице №21. Болезнь вызвала осложнения. С тромбозом нижней конечности пациента доставили в 16-ю больницу, где сразу сделали операцию. Однако, к сожалению, спасти мужчину не удалось. Сейчас его тело направили на экспертизу ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего в области 310 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 13 человек выздоровели. Двое - умерли.
- Напомним, в Окружной административный суд Киева поступило 22 иска по обжалованию постановления Кабинета министров об ограничении во время карантина.
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