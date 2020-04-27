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Espreso.tvОбществоВ суд поступило уже 22 иска против карантина

В суд поступило уже 22 иска против карантина


фото: reuters
В Окружной административный суд Киева поступило 22 иска по обжалованию постановления Кабинета министров об ограничении во время карантина

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"С начала апреля 2020 г. канцелярией Окружного административного суда города Киева зарегистрировано 22 иска в Кабинет министров Украины по поводу обжалования установленных ограничений из-за распространения коронавируса", - говорится в сообщении.

Как отмечается, среди лиц, обратившихся в суд, - физические лица, общественные организации и адвокатские объединения.

Также сообщается, что истцы просят суд отменить как отдельные положения о запрете регулярных перевозок, посещение парков, скверов, работы общепита и т.д., так и целиком всю постановление Кабинета министров от 11 марта 2020 № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2".

Сейчас судом открыто производство по 10 делам, еще столько же исков оставлено без движения для устранения истцами недостатков, в остальном исков - судом решается вопрос об открытии производства.

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