 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа Львовщине подтвердили 358 случаев заражения коронавирусом

На Львовщине подтвердили 358 случаев заражения коронавирусом


фото: reuters
На Львовщине подтверждено 358 случаев заболеваний COVID-19, из них 12 - летальных

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

В области лабораторно подтверждено 358 случаев инфицирования коронавирусом. 12 человек погибли, 57 вылечились.

Как отмечается, за последние сутки обнаружили 10 новых случаев заболевания COVID-19. Сейчас в больнице находится 97 человек, из них в реанимации - 5 человек.

  • В Украине зафиксировано 9009 случаев заражения коронавирусом.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 апреля, 2020 понедельник

больше новостей

27 апреля, 2020 понедельник

26 апреля, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать