На Львовщине подтвердили 358 случаев заражения коронавирусом
27 апреля, 2020, 09:41
На Львовщине подтверждено 358 случаев заболеваний COVID-19, из них 12 - летальных
Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
В области лабораторно подтверждено 358 случаев инфицирования коронавирусом. 12 человек погибли, 57 вылечились.
Как отмечается, за последние сутки обнаружили 10 новых случаев заболевания COVID-19. Сейчас в больнице находится 97 человек, из них в реанимации - 5 человек.
- В Украине зафиксировано 9009 случаев заражения коронавирусом.
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