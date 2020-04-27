На Львовщине подтвердили 358 случаев заражения коронавирусом

27 апреля, 2020, 09:41

На Львовщине подтверждено 358 случаев заболеваний COVID-19, из них 12 - летальных

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

В области лабораторно подтверждено 358 случаев инфицирования коронавирусом. 12 человек погибли, 57 вылечились.

Как отмечается, за последние сутки обнаружили 10 новых случаев заболевания COVID-19. Сейчас в больнице находится 97 человек, из них в реанимации - 5 человек.