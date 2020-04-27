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Espreso.tvОбществоРоссийские оккупанты переименовали грузинский Цхинвали в "Сталинир"

Российские оккупанты переименовали грузинский Цхинвали в "Сталинир"


фото: rfe
Так называемый "президент" марионеточной "республики Южная Осетия" (оккупированный РФ Цхинвальский регион Грузии) Анатолий Бибилов подписал указ об использовании для города Цхинвали наименования "город Сталинир"

Об этом сообщает Эхо Кавказа.

"С целью сохранения исторической памяти и в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, постановляю: установить в качестве символа города Цхинвали наименование "город Сталинир", используемый наряду с наименованием "город Цхинвали" при проведении республиканских и городских мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории Республики Южная Осетия и города Цхинвали, связанных с Великой Отечественной войной ", - говорится в "указе".

Бибилов поручил ряду ведомств оккупационной администрации организовать мероприятия "с целью популяризации исторического наименования город Сталинир".

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Цхинвали назывался Сталинир (Сталинири) в честь Иосифа Сталина в 1934-1961 годах.

Как известно, большинство стран мира рассматривают Южную Осетию как часть Грузии, одновременно 5 стран-членов ООН (в частности, Россия) признают ее независимым государством.

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