Российские оккупанты переименовали грузинский Цхинвали в "Сталинир"
Об этом сообщает Эхо Кавказа.
"С целью сохранения исторической памяти и в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, постановляю: установить в качестве символа города Цхинвали наименование "город Сталинир", используемый наряду с наименованием "город Цхинвали" при проведении республиканских и городских мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории Республики Южная Осетия и города Цхинвали, связанных с Великой Отечественной войной ", - говорится в "указе".
Бибилов поручил ряду ведомств оккупационной администрации организовать мероприятия "с целью популяризации исторического наименования город Сталинир".
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Цхинвали назывался Сталинир (Сталинири) в честь Иосифа Сталина в 1934-1961 годах.
Как известно, большинство стран мира рассматривают Южную Осетию как часть Грузии, одновременно 5 стран-членов ООН (в частности, Россия) признают ее независимым государством.
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