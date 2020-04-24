Оккупанты временно переименовали Донецк на Сталино

24 апреля, 2020, 11:40

Боевики переименовали Донецк на Сталино и хотят использовать название Сталино "как альтернативу и на время различных памятных мероприятий"

Соответствующее решение принял "голова" так называемой "ДНР" Денис Пушилин.

В "указе" говорится, что оккупанты решили "популяризировать историческое наименование город Сталино" на территории оккупированной Донецкой области в такие даты: 9 мая - День Победы - день, когда по московскому времени капитулировала Германия; 22 июня - День памяти и скорби; 8 сентября - День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.

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