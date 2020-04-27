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Espreso.tvОбществоВ мире уже почти 3 млн больных коронавирусом, США и Россия - лидеры по темпам распространения

В мире уже почти 3 млн больных коронавирусом, США и Россия - лидеры по темпам распространения


фото: reuters
По состоянию на утро 27 апреля количество подтвержденных случаев заражений COVID-19 достигло 2 995 043 и включает 207 000 смертей от этой болезни и 878 972 выздоровления

Об этом свидетельствуют данные ресурса Worldometers.

В тройку наиболее пораженных коронавирусом стран входят США (987 322 случая), Испания (226 629 случаев) и Италия (197 675 случаев).

Антилидерами по темпам распространения болезни пока являются США и РФ. Так, в Соединенных Штатах за прошедшие сутки зарегистрировано 26 509 новых случаев (всего 987 160 человек заболело, 55 413 умерло).

В России - 6361 новых случаев (всего: 80 949 заболело, 747 умерло).

В Великобритании - 4463 новых случаев (всего: 152840 заболело, 20732 умерло).

Бразилия - 3663 новых случаев (всего: 62 859 заболело, 4271 умерло).

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Испания - 2870 новых случаев (всего: 226629 заболело, 23190 умерло).

По состоянию на утро 27 апреля в Украине подтвердили 9009 заражений COVID-19, умерли 220 человек.

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