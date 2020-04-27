"Всеукраинская школа онлайн" будет транслировать уроки для 1-4 классов

Каждый урок будет длиться 15 минут, что является оптимальным для занятий детей этой возрастной категории в формате теле- и онлайн-лекций.

Уроки можно будет просматривать во вторник и четверг, с 09:00 до 10:00 на телеканалах:

1-й класс - "Пиксель";

2-й класс - UA: Первый;

3-й класс - UA: Культура;

4-й класс - "ПлюсПлюс".

Онлайн-версии занятий будут доступны на YouTube-канале Министерства образования и науки Украины. Уроки будет переводить жестовый язык.

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