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Espreso.tvОбщество"Всеукраинская школа онлайн" будет транслировать уроки для 1-4 классов

"Всеукраинская школа онлайн" будет транслировать уроки для 1-4 классов


фото: day.kyiv.ua
Проект "Всеукраинская школа онлайн" с 28 апреля начинает трансляцию уроков для школьников 1-4-х классов

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента .

"Основная цель проекта - помочь детям начальной школы, которые не имеют современных девайсов, подключения к Интернету, поддержки взрослых, учиться дистанционно. Учитывая количество обращений по организации учебного процесса для самых маленьких, сделать это было нашим долгом", - отметила генеральный директор директората внутренней и гуманитарной политики Офиса президента Вероника Селега.

Каждый урок будет длиться 15 минут, что является оптимальным для занятий детей этой возрастной категории в формате теле- и онлайн-лекций.

Уроки можно будет просматривать во вторник и четверг, с 09:00 до 10:00 на телеканалах:

1-й класс - "Пиксель";

2-й класс - UA: Первый;

3-й класс - UA: Культура;

4-й класс - "ПлюсПлюс".

Онлайн-версии занятий будут доступны на YouTube-канале Министерства образования и науки Украины. Уроки будет переводить жестовый язык.

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  • Напомним, физики обратились к Зеленскому с предложением помочь в создании уроков .
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