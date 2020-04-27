"Всеукраинская школа онлайн" будет транслировать уроки для 1-4 классов
27 апреля, 2020, 16:25
Проект "Всеукраинская школа онлайн" с 28 апреля начинает трансляцию уроков для школьников 1-4-х классов
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента .
"Основная цель проекта - помочь детям начальной школы, которые не имеют современных девайсов, подключения к Интернету, поддержки взрослых, учиться дистанционно. Учитывая количество обращений по организации учебного процесса для самых маленьких, сделать это было нашим долгом", - отметила генеральный директор директората внутренней и гуманитарной политики Офиса президента Вероника Селега.
Каждый урок будет длиться 15 минут, что является оптимальным для занятий детей этой возрастной категории в формате теле- и онлайн-лекций.
Уроки можно будет просматривать во вторник и четверг, с 09:00 до 10:00 на телеканалах:
1-й класс - "Пиксель";
2-й класс - UA: Первый;
3-й класс - UA: Культура;
4-й класс - "ПлюсПлюс".
Онлайн-версии занятий будут доступны на YouTube-канале Министерства образования и науки Украины. Уроки будет переводить жестовый язык.
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- Напомним, физики обратились к Зеленскому с предложением помочь в создании уроков .
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