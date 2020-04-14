"Всеукраинская школа-онлайн": физики обратились к Зеленскому с предложением помочь в создании уроков
Обращение опубликовал в Facebook педагог и старший научный сотрудник Института физики НАН Украины Антон Сененко.
"Одни из лучших физиков страны обратились к президенту Зеленскому с открытым письмом по поводу дистанционного обучения, которое в настоящее время продолжается в рамках проекта "Всеукраинская школа-онлайн", - написал Сененко.
Ученые заявили, что хотели бы помочь в реализации дистанционной формы обучения.
"Осознавая стратегический характер такой дистанционной формы обучения, хотели бы помочь в реализации, что вызвано первым опытом проведения телеуроков, прежде всего, по физике и астрономии, которые показали, что не все, к сожалению, удалось подготовить на должном уровне", - заявили ученые .
От Зеленского хотят, чтобы он "навел порядок" в этой сфере и обучение в Украине прекратило быть формальностью.
Физики отмечают, что когда украинские учителя "вышли из класса" в пространство ТВ, перед ними встала "проблема реального падения общей профессиональной подготовки самих учителей, особенно естественных дисциплин".
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