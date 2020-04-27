"Шахтер" не планирует сокращать зарплаты футболистам во время карантина
27 апреля, 2020, 11:55
Руководство донецкого "Шахтера" не будет сокращать зарплаты футболистам во время карантина
Об этом сообщает ua.tribuna.com.
"На данный момент вопрос сокращения зарплат в" Шахтере "не рассматривается", - говорится в заявлении донецкого клуба.
В 23-м туре Премьер-лиги "Заря" на своем поле победила лидера - "Шахтер" - 1: 0 - набрала 46 очков и вышла на второе место. "Динамо" дома не удержало победу над "Десной" - 1: 1 - также 46 пунктов, но уступает луганчанам по дополнительным показателям.
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21 апреля президент футбольного клуба "Динамо" Игорь Суркис рассказал, что может уменьшить зарплаты футболистам на 70% .
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