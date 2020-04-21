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Espreso.tvСпортФутболистам "Динамо" могут уменьшить зарплату на 70%

Футболистам "Динамо" могут уменьшить зарплату на 70%


фото: Getty Images
Президент футбольного клуба Динамо Игорь Суркис рассказал, что может уменьшить зарплаты футболистам на 70%

Об этом сообщает footballua.tv .

"У нас есть официальное письмо от ФИФА с рекомендательными вещами. Оно о том, что можно садиться и на время карантина договариваться со своими футболистами о снижении зарплат. Это может быть 50%, 30% или 70%. Я свяжусь со своими коллегами, президентами клубов, мы посоветуемся. Чтобы не было такого - кого-то ломать через колено. Будем принимать решение ", - заявил Суркис.

В 23-м туре премьер-лиги "Заря" на своем поле победила лидера - "Шахтер" - 1: 0 - набрала 46 очков и вышла на второе место. "Динамо" дома не удержало победу над "Десной" - 1: 1 - также имеет 46 пунктов, но уступает луганчанам по дополнительным показателям.

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