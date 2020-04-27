Пожар в зоне ЧАЭС: ГСЧС ликвидирует два очага тления
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника ГСЧС и ВСУ.
"По состоянию на 7 ч. 27 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Лубянского, Паришевского, Дитяткивского и Денисовецкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию 2 ячеек (с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и торфяника в очагах, пройденных огнем", - говорится в сообщении.
К тушению привлечены 1059 человек и 234 единицы техники.
Кроме того, авиацей ГСЧС с начала работ осуществлено 2230 сбросов в общей сложности более 5 тысяч тонн воды.
Радиационная обстановка стабильная, мощность экспозиционной дозы на поверхности почвы и содержание радионуклидов в воде не превышают допустимых значений.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что все очаги пожаров в зоне отчуждения ликвидированы .
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