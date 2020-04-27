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Espreso.tvОбществоПожар в зоне ЧАЭС: ГСЧС ликвидирует два очага тления

Пожар в зоне ЧАЭС: ГСЧС ликвидирует два очага тления

В зоне отчуждения и безусловного отселения Чернобыльской АЭС продолжается тушение двух очагов пожара

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что для обустройства противопожарных разрывов привлечена тяжелая инженерная техника ГСЧС и ВСУ.

"По состоянию на 7 ч. 27 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения подразделениями ГСЧС оказывается помощь ГАЗО в тушении пожаров на территории Лубянского, Паришевского, Дитяткивского и Денисовецкого лесничеств. Основные усилия направлены на локализацию 2 ячеек (с. Кривая Гора и с. Рудьки - с. Буряковка) тления пеньков, остатков древесины и торфяника в очагах, пройденных огнем", - говорится в сообщении.

К тушению привлечены 1059 человек и 234 единицы техники.

Кроме того, авиацей ГСЧС с начала работ осуществлено 2230 сбросов в общей сложности более 5 тысяч тонн воды.

Радиационная обстановка стабильная, мощность экспозиционной дозы на поверхности почвы и содержание радионуклидов в воде не превышают допустимых значений.

  • Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что все очаги пожаров в зоне отчуждения ликвидированы .
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