 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОперація об'єднаних силОккупанты обстреляли Объединенные силы из гранатометов и пулеметов, ранены два военных

Оккупанты обстреляли Объединенные силы из гранатометов и пулеметов, ранены два военных


фото: ap
27 апреля в результате обстрелов один военнослужащий получил осколочное ранение в районе н.п. Южное, еще одного ранили под Крымским

Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"Возле населенного пункта Южное противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов. В результате обстрела один наш защитник получил осколочное ранение", - говорится в сообщении.

Также враг совершил обстрелы в районе н.п. Крымское из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, где ранили еще одного бойца.

"Воинам оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебные учреждения", - сообщили в пресс-центре ООС.

  • Напомним, 26 апреля на Донбассе российские оккупационные войска совершили семь обстрелов украинских позиций и применили зенитную установку

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 апреля, 2020 понедельник

больше новостей

27 апреля, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать