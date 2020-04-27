Оккупанты обстреляли Объединенные силы из гранатометов и пулеметов, ранены два военных
27 апреля, 2020, 14:24
27 апреля в результате обстрелов один военнослужащий получил осколочное ранение в районе н.п. Южное, еще одного ранили под Крымским
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
"Возле населенного пункта Южное противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов. В результате обстрела один наш защитник получил осколочное ранение", - говорится в сообщении.
Также враг совершил обстрелы в районе н.п. Крымское из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, где ранили еще одного бойца.
"Воинам оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебные учреждения", - сообщили в пресс-центре ООС.
- Напомним, 26 апреля на Донбассе российские оккупационные войска совершили семь обстрелов украинских позиций и применили зенитную установку
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