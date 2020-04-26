26 апреля на фронте: оккупанты 7 раз нарушили режим тишины и применили зенитку

26 апреля, 2020, 18:48

26 апреля на Донбассе российские оккупационные войска совершили семь обстрелов украинских позиций и применили зенитную установку

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В течение 26 апреля вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, вооружения боевых машин пехоты, зенитную установку, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. По опорным пунктам оккупантов, из которых велся огонь, украинские подразделения ответили из штатного вооружения. Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств Объединенные силы прекратили враждебную активность.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник из вооружения БМП-2, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстрелял наши позиции у Лебединского, а из зенитной установки ЗУ-23-2 - рядом с Широкино.

По опорным пунктам Объединенных сил неподалеку Богдановки враг применил миномет 82-го калибра. Защитников Новотроицкого российские оккупанты обстреляли из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Старогнатовки наши воины зафиксировали вражеский огонь из автоматического станкового гранатомета.

Во время обстрелов противника наши защитники проявили мужество и выдержку. Объединенные силы решительно ответили на все огневые провокации оккупантов, заставив их вернуться к соблюдению режима "тишины".

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования Российской Федерации выпустили 9 мин 82-го калибра по нашим защитникам неподалеку Новотошковского.

Против наших защитников вблизи населенного пункта Хутор Вольный враг применил гранатометы различных систем, зенитное вооружение, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было.

Наши подразделения полностью придерживаются мирных обязательств. Вместе с тем, при необходимости, принимают решительные меры по сохранению жизни и здоровья военнослужащих Объединенных сил.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

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