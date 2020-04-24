Источником вспышки коронавируса в Бердичеве среди медработников оказалась их коллега
24 апреля, 2020, 15:37
Источником вспышки коронавируса среди медицинских работников в Бердичеве оказалась их коллега, которая общалась с приезжим из-за рубежа, но о своем заражении не знала
Об этом сказал на брифинге начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик, передает РБК-Украина.
"Причиной инфицирования стала беспечность и ненастороженность, так как практически инфицирование произошло у медицинского работника, контактировавшего с приезжим из-за рубежа. Затем, работая вместе со своими коллегами, к сожалению, не знала, что она является больной и понятно, что инфицирование произошло не только пациентов, но и медицинских работников", - заявил он.
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