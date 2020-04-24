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Espreso.tvОбществоИсточником вспышки коронавируса в Бердичеве среди медработников оказалась их коллега

Источником вспышки коронавируса в Бердичеве среди медработников оказалась их коллега


фото: reuters
Источником вспышки коронавируса среди медицинских работников в Бердичеве оказалась их коллега, которая общалась с приезжим из-за рубежа, но о своем заражении не знала

Об этом сказал на брифинге начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик, передает РБК-Украина.

"Причиной инфицирования стала беспечность и ненастороженность, так как практически инфицирование произошло у медицинского работника, контактировавшего с приезжим из-за рубежа. Затем, работая вместе со своими коллегами, к сожалению, не знала, что она является больной и понятно, что инфицирование произошло не только пациентов, но и медицинских работников", - заявил он.

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