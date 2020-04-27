МЗ получило около полумиллиона отечественных ПЦР-тестов, - Зеленский
27 апреля, 2020, 18:40
27 апреля, по словам Владимира Зеленского, Украина получит еще 200 тыс. ПЦР-тестов
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении.
"Министерство здравоохранения уже получило около полумиллиона ПЦР-тестов украинского производства. А сегодня будет отгружено еще 200 тыс. таких тестов", - заявил он в обращении.
Зеленский подчеркнул, что по качеству и точности отечественные ПЦР-тесты соответствуют мировым стандартам.
Он добавил, что ожидает прибытия из Китая грузовых самолетов, что привезут средства индивидуальной защиты в Украине.
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