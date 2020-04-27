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Espreso.tvОбществоМЗ получило около полумиллиона отечественных ПЦР-тестов, - Зеленский

МЗ получило около полумиллиона отечественных ПЦР-тестов, - Зеленский

27 апреля, по словам Владимира Зеленского, Украина получит еще 200 тыс. ПЦР-тестов

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении.

"Министерство здравоохранения уже получило около полумиллиона ПЦР-тестов украинского производства. А сегодня будет отгружено еще 200 тыс. таких тестов", - заявил он в обращении.

Зеленский подчеркнул, что по качеству и точности отечественные ПЦР-тесты соответствуют мировым стандартам.

Он добавил, что ожидает прибытия из Китая грузовых самолетов, что привезут средства индивидуальной защиты в Украине.

 

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