МЗ получило около полумиллиона отечественных ПЦР-тестов, - Зеленский

27 апреля, 2020, 18:40

27 апреля, по словам Владимира Зеленского, Украина получит еще 200 тыс. ПЦР-тестов

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении.

"Министерство здравоохранения уже получило около полумиллиона ПЦР-тестов украинского производства. А сегодня будет отгружено еще 200 тыс. таких тестов", - заявил он в обращении.

Зеленский подчеркнул, что по качеству и точности отечественные ПЦР-тесты соответствуют мировым стандартам.

Он добавил, что ожидает прибытия из Китая грузовых самолетов, что привезут средства индивидуальной защиты в Украине.

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