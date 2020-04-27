Ермак ездил в Грузию изучать опыт реформ, - Саакашвили
27 апреля, 2020, 10:34
Экс-президент Грузии Саакашвили отмечает, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак изучал опыт реформ в Грузии
Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает Интерфакс-Украина.
"Руководитель Офиса президента Украины - мой давний друг, институтский, мы вместе учились. Он много раз приезжал в Грузию, изучал тоже наш опыт реформ. Он прекрасно в курсе этого опыта реформ. Он, кстати, взял человека, который сделал "Батумское чудо" , Левана Варшаломидзе (глава правительства грузинской Автономной Республики Аджария в 2004-2012 годах, - ИФ) руководителем офиса инвестиций при президенте Зеленском", - сказал экс-президент Грузии.
- Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили считает, что в Верховной Раде хватит голосов для его назначения на должность вице-премьер-министра Украины.
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