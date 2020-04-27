Ермак ездил в Грузию изучать опыт реформ, - Саакашвили

27 апреля, 2020, 10:34

Экс-президент Грузии Саакашвили отмечает, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак изучал опыт реформ в Грузии

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, передает Интерфакс-Украина.

"Руководитель Офиса президента Украины - мой давний друг, институтский, мы вместе учились. Он много раз приезжал в Грузию, изучал тоже наш опыт реформ. Он прекрасно в курсе этого опыта реформ. Он, кстати, взял человека, который сделал "Батумское чудо" , Левана Варшаломидзе (глава правительства грузинской Автономной Республики Аджария в 2004-2012 годах, - ИФ) руководителем офиса инвестиций при президенте Зеленском", - сказал экс-президент Грузии.