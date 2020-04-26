Саакашвили спрогнозировал результаты голосования в ВР относительно своего назначения вице-премьером

26 апреля, 2020, 22:22

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили считает, что в Верховной Раде хватит голосов для его назначения на должность вице-премьер-министра Украины

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

"Я считаю, что голоса соберутся. Я очень оптимистично настроен. Просто не было мобилизации фракции, это как с корабля на бал вдруг зашло неожиданно для всех это представление и люди были в замешательстве", - сказал Саакашвили в эфире канала "Украина 24".

Саакашвили добавил, что у него была интересная встреча с фракцией "Слуга народа".

"На выборах, когда я увидел, что моя партия "Движение новых сил" забирает там 2-3% у "Слуги народа", но при этом не проходит в парламент, я призвал наших избирателей, многие тысячи украинцев, голосовать за "Слугу народа", чтобы не отобрать у них монобольшинство. Я свой пассивный вклад в это сделал", - отметил Саакашвили.

Напомним, 26 апреля председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что пока нет ни представления на назначение Саакашвили на пост вице-премьера, ни даты возможного внеочередного заседания парламента.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine