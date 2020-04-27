Apple отложит производство новых iPhone из-за коронавируса

27 апреля, 2020, 16:06

Из-за распространения COVID-19 американская технологическая компания Apple отложит массовое производство нового iPhone 2020 года примерно на месяц

Об этом сообщает WSJ .

Отмечается, что компания Apple замедляет рост производства своих флагманских iPhone в этом году примерно на месяц. Пандемия коронавируса ослабляет глобальный потребительский спрос и нарушает производство в Азии, что является сердцем цепи поставок бытовой электроники.

Отмечается, что планируют перенести дату выпуска четырех новых моделей iPhone в конце этого года. Также компания сократила количество телефонов, которые планирует выпустить во второй половине 2020 года, на целых 20%.

Напомним, 15 апреля компания Apple представила обновленный iPhone SE второго поколения.

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