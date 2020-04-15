Apple представила новый iPhone SE: дизайн гаджета похож на iPhone 8

Об этом говорится на официальном сайте Apple.

Дизайн гаджет похож на iPhone 8 - экран диагональю 4,7 дюйма, кнопка "домой" с сенсором отпечатка пальца Touch ID в нижней части передней панели и стеклянная задняя крышка. Корпус сделан из алюминия и защищен от влаги и пыли. Функция разблокировки телефона лицом у айфона отсутствует.

Новая модель с 64 гигабайтами памяти будет доступна в трех цветах: черном, белом и красном (PRODUCT) RED. Смартфон также будет иметь две версии с 128 и 256 гигабайтами.

У смартфона есть только одна задняя камера - на 12 мегапикселей, она соответствует основной в iPhone 11. При этом телефон поддерживает портретный режим как для задней, так и для фронтальной камеры, но работает он только при съемке людей. Ранее портретный режим в селф-камере был только у моделей с поддержкой Face ID.

Основная камера iPhone SE также поддерживает функцию Smart HDR, которая впервые появилась в iPhone XS, и съемку видео с разрешением 4K с частотой 60 кадров в секунду.

Кроме того, новый айфон поддерживает беспроводную зарядку. В нем также появилась поддержка двух SIM-карт: физической и eSIM.

В США предзаказ на новую модель откроется уже 17 апреля.

Цена нового гаджета стартует от 399 долларов. Каждому покупателю айфона второго поколения Apple дарит годовую подписку на сервис с фильмами и сериалами Apple TV +.

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