В Италии 4 мая возобновят работу промышленность и строительная отрасль

26 апреля, 2020, 16:06

В Италии 4 мая, после карантина, должны восстановить работу большая часть промышленных предприятий и строительная отрасль

Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, сообщает "Интерфакс-Украина" .

Конте сообщил, что нацелен на восстановление работы существенной части промышленности страны 4 мая.

"Мы работаем сейчас над тем, чтобы можно было позволить возобновление работы большой части промышленной и строительной деятельности", - сказал Конте.

По его словам, компаниям будет предписано соблюдать жесткие санитарные нормы.

Кроме того, итальянская власть отдельно рассматривает стратегически важные предприятия, в частности, те, которые занимаются экспортом. Они уже со следующей недели смогут получить от префектур разрешение на возобновление работы.