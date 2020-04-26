В Италии 4 мая возобновят работу промышленность и строительная отрасль
26 апреля, 2020, 16:06
В Италии 4 мая, после карантина, должны восстановить работу большая часть промышленных предприятий и строительная отрасль
Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, сообщает "Интерфакс-Украина" .
Конте сообщил, что нацелен на восстановление работы существенной части промышленности страны 4 мая.
"Мы работаем сейчас над тем, чтобы можно было позволить возобновление работы большой части промышленной и строительной деятельности", - сказал Конте.
По его словам, компаниям будет предписано соблюдать жесткие санитарные нормы.
Кроме того, итальянская власть отдельно рассматривает стратегически важные предприятия, в частности, те, которые занимаются экспортом. Они уже со следующей недели смогут получить от префектур разрешение на возобновление работы.
- Напомним, 23 апреля в Италии за сутки количество тех, кто выздоровел, превысило 3 тыс. человек , а количество новых заражений уменьшилось.
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