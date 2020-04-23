В Италии за сутки выздоровело больше людей, чем заболело

23 апреля, 2020, 20:32

В Италии за последние сутки количество тех, кто выздоровел, превысило 3 тыс. человек, а количество новых заражений уменьшается

Об этом свидетельствуют данные Управления гражданской защиты Италии, сообщает ЕП .

В Италии с начала эпидемии 189973 человек заразились вирусом. Это на 2646 человек больше, чем вчера; вчера рост был большим - 3370 новых случаев

Всего в Италии от коронавирусной болезни умерли 25 549 человек. Из них 464 умерли за последние сутки. Вчера сообщалось о 437 погибших.

За последние сутки количество выписанных из больниц было выше числа новых больных.

Сейчас в Италии насчитывается 106 848 активных случаев коронавируса - эта цифра продолжает уменьшаться.