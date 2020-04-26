В Украине коронавирусом инфицировались 1 676 медработников
26 апреля, 2020, 15:11
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине по состоянию на 26 апреля COVID-19 заразились 1 676 медработников
Об этом сообщает "Радио Свобода".
По словам Степанова, на утро 26 апреля инфицирование коронавирусом подтвердили у 1 676 медработников. За сутки их количество выросло на 101.
Больше всего больных COVID-19 медиков в Черновицкой области. По словам министра, это объясняется тем, что регион стал первым, где зафиксировали вирус, и теперь там наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания.
- Напомним, по данным государственного Центра общественного здоровья, по состоянию на 09:00 воскресенья, 26 апреля 2020 года, в Украине насчитывается 8 617 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 209 летальных, 840 пациентов выздоровели.
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