В Украине коронавирусом инфицировались 1 676 медработников

26 апреля, 2020, 15:11

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине по состоянию на 26 апреля COVID-19 заразились 1 676 медработников

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По словам Степанова, на утро 26 апреля инфицирование коронавирусом подтвердили у 1 676 медработников. За сутки их количество выросло на 101.

Больше всего больных COVID-19 медиков в Черновицкой области. По словам министра, это объясняется тем, что регион стал первым, где зафиксировали вирус, и теперь там наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания.