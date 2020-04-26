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Espreso.tvОбществоВ Украине коронавирусом инфицировались 1 676 медработников

В Украине коронавирусом инфицировались 1 676 медработников


фото: kmu.gov.ua
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине по состоянию на 26 апреля COVID-19 заразились 1 676 медработников

Об этом сообщает "Радио Свобода".

По словам Степанова, на утро 26 апреля инфицирование коронавирусом подтвердили у 1 676 медработников. За сутки их количество выросло на 101.

Больше всего больных COVID-19 медиков в Черновицкой области. По словам министра, это объясняется тем, что регион стал первым, где зафиксировали вирус, и теперь там наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания.

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