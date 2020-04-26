В Минздраве опровергли распространенный миф о животных и COVID-19

26 апреля, 2020, 21:52

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ВОЗ не зафиксировала ни одного случая заражения коронавирусом человека от животного

Об этом сообщает РБК-Украина .

По его словам Всемирная организация здравоохранения не зафиксировала ни одного случая заражения коронавируса человека от животного. Вместе с тем он заявил, что ВОЗ фиксировала случаи заражения животных COVID-19 от людей.

"Если мы посмотрим на официальные сообщения Всемирной организации здравоохранения, то известны случаи, когда собаки или другие животные заболели от человека. Случаи заболевания человека от животного в мире официально не зарегистрированы", - сказал Степанов.

Напомним, 26 апреля Максим Степанов заявил, что в Украине по состоянию на 26 апреля COVID-19 заразились 1 676 медработников.

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