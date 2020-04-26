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Espreso.tvОбществоВ Минздраве назвали условие быстрого выхода из карантина

В Минздраве назвали условие быстрого выхода из карантина


фото: Укрінформ
Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что в случае резкого снижения больных коронавирусом, Украина сможет ускорить выход из карантина

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По его словам, в случае резкого снижения больных коронавирусом, Украина сможет с первого этапа перейти сразу на третий или четвертый этап выхода из карантина.

"Если у нас будет резкое снижение больных, мы сможем с первого этапа перейти на третий или на четвертый этап", - сказал Ляшко в эфире ICTV.

Кабинет министров Украины продлил карантин до 11 мая. С 12 мая, при условии заполнения больниц пациентами с COVID-19 менее чем на 50% и сохранения процента выявленных случаев заболевания в стране в пределах 5% в течение 10 дней, будет запущен пятиэтапный план выхода из карантина.

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