Россия хочет доставить в Киев "гуманитарку" для Лавры, - Денисова

24 апреля, 2020, 14:55

Украинский омбудсмен Людмила Денисова получила запрос от российского коллеги Татьяны Москальковой о возможности передачи гумпомощи для Киево-Печерской Лавры

Об этом рассказала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает " ВВС-Украина ".

Денисова отметила, что Татьяна Москалькова попросила ее помочь с доставкой в Лавру гуманитарного груза от российских "верующих" - ведь министерство социальной политики Украины "не отвечает".

"Я получила обращение от Татьяны Москальковой. Но это вопрос к министерству социальной политики", - отметила она.

Денисова добавила, что рассказала Москальковой, как должен происходить процесс передачи гумпомощи.

"Инициатор обращения, который хочет передать груз, должен обратиться в министерство социальной политики. Только там могут решать вопросы оформления и ввоза груза в качестве гуманитарной помощи", - пояснила омбудсмен.

Людмила Денисова отметила, что не решает таких вопросов, а только контролирует соблюдение прав.

Напомним, по состоянию на 24 апреля в Киево-Печерской Лавре около 150 человек с диагнозом COVID-19.

Вечером в субботу, 18 апреля 2020 года, с территории Киево-Печерской лавры выехало 9 "быстрых" с больными

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