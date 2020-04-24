Россия хочет доставить в Киев "гуманитарку" для Лавры, - Денисова
Об этом рассказала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает " ВВС-Украина ".
Денисова отметила, что Татьяна Москалькова попросила ее помочь с доставкой в Лавру гуманитарного груза от российских "верующих" - ведь министерство социальной политики Украины "не отвечает".
"Я получила обращение от Татьяны Москальковой. Но это вопрос к министерству социальной политики", - отметила она.
Денисова добавила, что рассказала Москальковой, как должен происходить процесс передачи гумпомощи.
"Инициатор обращения, который хочет передать груз, должен обратиться в министерство социальной политики. Только там могут решать вопросы оформления и ввоза груза в качестве гуманитарной помощи", - пояснила омбудсмен.
Людмила Денисова отметила, что не решает таких вопросов, а только контролирует соблюдение прав.
Напомним, по состоянию на 24 апреля в Киево-Печерской Лавре около 150 человек с диагнозом COVID-19.
Вечером в субботу, 18 апреля 2020 года, с территории Киево-Печерской лавры выехало 9 "быстрых" с больными
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