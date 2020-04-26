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Espreso.tvМирВ Беларуси количество больных коронавирусом превысило 10 тыс. человек

В Беларуси количество больных коронавирусом превысило 10 тыс. человек


фото: Укрінформ
В Беларуси по состоянию на 26 апреля количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 достигла показателя 10 463

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По данным МОХ Беларуси за минувшие сутки количество инфицированных коронавирусом возросло на 873 и составляет 10 463 человека, количество умерших возросло до 72 человек.

"Зарегистрировано 10 463 человека с положительным тестом на COVID-19, составляет 7,1% от протестированных. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 72 пациента с рядом хронических заболеваний с выраженной Коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Прирост инфицированных коронавируса за предыдущие сутки составил 817 человек.

По данным Минздрава Беларуси, на 26 апреля выздоровели и выписаны 1 695 пациентов, у которых был подтвержден диагноз COVID-19. Всего проведено 147 525 тестов.

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