В Беларуси количество больных коронавирусом превысило 10 тыс. человек
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
По данным МОХ Беларуси за минувшие сутки количество инфицированных коронавирусом возросло на 873 и составляет 10 463 человека, количество умерших возросло до 72 человек.
"Зарегистрировано 10 463 человека с положительным тестом на COVID-19, составляет 7,1% от протестированных. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 72 пациента с рядом хронических заболеваний с выраженной Коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Прирост инфицированных коронавируса за предыдущие сутки составил 817 человек.
По данным Минздрава Беларуси, на 26 апреля выздоровели и выписаны 1 695 пациентов, у которых был подтвержден диагноз COVID-19. Всего проведено 147 525 тестов.
- Напомним, 25 апреля, несмотря на вспышку заболеваемости COVID-19, по всей Беларуси прошли субботники.
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