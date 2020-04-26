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Espreso.tvОбществоУкраинский самолет-гигант "Мрия" доставит медицинский груз в Германию

Украинский самолет-гигант "Мрия" доставит медицинский груз в Германию


фото: REUTERS
Украинский самолет Ан-225 "Мрия" 27 апреля доставит медицинский груз из Китая в немецкий аэропорт Лейпциг/Галле

Об этом сообщает DW .

Встречать самый большой в мире самолет будет министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Рейс состоится в рамках организованного Бундесвером "воздушного моста" с Китаем, откуда в Германию должны быть доставлены 25 млн защитных масок.

Утром 26 апреля в аэропорту Лейпциг/Галле уже прибыл украинский самолет Ан-124 "Руслан" с грузом масок. Всего в рамках "воздушного моста" будет осуществлено три рейса.

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