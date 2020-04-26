Украинский самолет-гигант "Мрия" доставит медицинский груз в Германию
26 апреля, 2020, 21:37
Украинский самолет Ан-225 "Мрия" 27 апреля доставит медицинский груз из Китая в немецкий аэропорт Лейпциг/Галле
Об этом сообщает DW .
Встречать самый большой в мире самолет будет министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
Рейс состоится в рамках организованного Бундесвером "воздушного моста" с Китаем, откуда в Германию должны быть доставлены 25 млн защитных масок.
Утром 26 апреля в аэропорту Лейпциг/Галле уже прибыл украинский самолет Ан-124 "Руслан" с грузом масок. Всего в рамках "воздушного моста" будет осуществлено три рейса.
- Напомним, 19 апреля "Мрия" доставила из Китая в Париж 150 тонн медицинских масок.
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