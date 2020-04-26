Украинский самолет-гигант "Мрия" доставит медицинский груз в Германию

26 апреля, 2020, 21:37

Украинский самолет Ан-225 "Мрия" 27 апреля доставит медицинский груз из Китая в немецкий аэропорт Лейпциг/Галле

Об этом сообщает DW .

Встречать самый большой в мире самолет будет министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Рейс состоится в рамках организованного Бундесвером "воздушного моста" с Китаем, откуда в Германию должны быть доставлены 25 млн защитных масок.

Утром 26 апреля в аэропорту Лейпциг/Галле уже прибыл украинский самолет Ан-124 "Руслан" с грузом масок. Всего в рамках "воздушного моста" будет осуществлено три рейса.

Напомним, 19 апреля "Мрия" доставила из Китая в Париж 150 тонн медицинских масок.

Проверенная информация о коронавирус в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine