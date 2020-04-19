Украинский самолет-гигант "Мрия" доставил во Францию 150 тонн масок

19 апреля, 2020, 19:48

Украинский самолет Ан-225 "Мрия" доставил из Китая в Париж 150 тонн медицинских масок

Об этом сообщает "Центр транспортных стратегий" .

Самолет "Авиалиний Антонова" Ан-225 "Мрия" выполнил второй рейс из Китая и доставил во Францию грузы медицинского назначения для борьбы с пандемией коронавируса.

19 апреля, крупнейший в мире транспортный самолет приземлился в аэропорту Париж-Ватре, что примерно в 130 км от столицы Франции.

Рейс выполнялся с Тянцзине с промежуточной посадкой на дозаправку в Алматы. А сегодня после вылета из казахстанского аэропорта, Ан-225 также приземлялся в Баку.

Как сообщили в ГП "Антонов", на этот раз в китайской стороны возникла задержка при загрузке. Из-за этого самолет прилетел во Францию на день позже запланированной даты.

По информации аэропорта Париж-Ватри, "Мрия" привезла около 150 тонн груза - масок и других средств индивидуальной защиты.

Напомним, 14 апреля украинский самолет Ан-225 "Мрия" 14 апреля перевез в столицу Польши - Варшаву из Китая рекордный по объему груз медицинских средств в рамках борьбы с коронавирусом.

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