 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПаромом из Турции возвращаются 90 украинцев

Паромом из Турции возвращаются 90 украинцев

С турецкого города Карасу в украинский Черноморск паромом доставят более 90 граждан Украины

Об этом со ссылкой на фейсбук-страницу Генерального консульства Украины в Стамбуле сообщает Еспресо.TV .

При этом 50 украинцев доставили в Карасу из других турецких городов (Стамбул, Измира и Бурсы).

"Маленькой пассажирке Софийке 1,5 года", - отмечается в сообщении дипломатов.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 апреля, 2020 воскресенье

25 апреля, 2020 суббота

больше новостей

26 апреля, 2020 воскресенье

25 апреля, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать