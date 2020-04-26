Паромом из Турции возвращаются 90 украинцев

26 апреля, 2020, 10:55

С турецкого города Карасу в украинский Черноморск паромом доставят более 90 граждан Украины

Об этом со ссылкой на фейсбук-страницу Генерального консульства Украины в Стамбуле сообщает Еспресо.TV .

При этом 50 украинцев доставили в Карасу из других турецких городов (Стамбул, Измира и Бурсы).

"Маленькой пассажирке Софийке 1,5 года", - отмечается в сообщении дипломатов.

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