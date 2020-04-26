 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСБУ закрыла дело против российского пропагандиста

СБУ закрыла дело против российского пропагандиста


фото: Getty Images
Служба безопасности Украины закрыла уголовное производство против телеведущего пропагандистского канала "Россия-1" Бориса Корчевникова, который посещал оккупированный Крым

Об этом говорится в ответе СБУ на информационный запрос Крым.Реалии.

"Следователями органов безопасности осуществлялось досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 332-2 УК Украины, в рамках которого исследовались указанные вами обстоятельства (посещение аннексированного Крыма). Упомянутое уголовное производство закрыто на основании пункта 2 статьи 284 УПК Украина (установлено отсутствие в деянии состава уголовного преступления, - ред.) ", - говорится в ответе СБУ.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 апреля, 2020 воскресенье

больше новостей

26 апреля, 2020 воскресенье

25 апреля, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать