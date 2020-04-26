СБУ закрыла дело против российского пропагандиста
26 апреля, 2020, 19:05
Служба безопасности Украины закрыла уголовное производство против телеведущего пропагандистского канала "Россия-1" Бориса Корчевникова, который посещал оккупированный Крым
Об этом говорится в ответе СБУ на информационный запрос Крым.Реалии.
"Следователями органов безопасности осуществлялось досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 332-2 УК Украины, в рамках которого исследовались указанные вами обстоятельства (посещение аннексированного Крыма). Упомянутое уголовное производство закрыто на основании пункта 2 статьи 284 УПК Украина (установлено отсутствие в деянии состава уголовного преступления, - ред.) ", - говорится в ответе СБУ.
- Напомним, в октябре 2019 года российский пропагандист Борис Корчевников находился в Киеве на фестивале православного кино Покров.
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