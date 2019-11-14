СБУ "не заметила", как российский пропагандист Корчевников ездил в Крым в 2016, 2017 и 2018 годах

14 ноября, 2019, 11:44

В октябре 2019 российский пропагандист Борис Корчевников находился в Киеве на фестивале православного кино Покров

Об этом передает Еспресо.TV

Тогда пропагандист выставлял фотографии с Крещатика, Киево-Печерской лавры и вспоминал, как летом 2013 года вел в Киеве концерт по случаю Крещения Руси:

"Я помню лето 2013-го, когда вел здесь концерт в День Крещения. И видел море людей до самого Майдана и дальше. Их Радость и еще какое-то наше общее чувство, которое теперь и передать сложно. Но оно никуда не делось самом деле" .

После этого нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко обратился в СБУ с запросом, почему Корчевникова пустили в Украину.

На что ему ответили, что 5 сентября 2014 г. пропагандисту запретили на 5 лет въезд в Украину из-за незаконного пересечения границы с Крымом. Однако в течение этих 5 лет Корчевников, якобы, не делал ничего, что могло бы навредить национальной безопасности Украины.

В связи с нарушением Порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда с нее, гражданином Российской Федерации Корчевниковым Б.В., 15 сентября 2014 г. ему был запрещен въезд на территорию Украины сроком на 5 лет.

За указанный период данных о совершении Корчевниковым Б.В. действий, которые могут нанести вред национальной безопасности, не получено.

Итак, 5 сентября 2019 г. запрет на въезд перестал быть действующим.

Отметим, что в течение этих лет пропагандист часто ездил в Крым. В его Instagram есть фото с аннексированного полуострова за 2016, 2017, 2018 годы.

А перед этим - в 2014 году - Корчевников получил "Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени - за высокий профессионализм и объективность в освещении событий в Республике Крым".

Борис Корчевников - ведущий шоу "Прямой эфир", телеканал Россия-1 (Россия).