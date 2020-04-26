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Espreso.tvОбществоПредставление на назначение Саакашвили еще нет, когда соберется Рада неизвестно, - Разумков

Представление на назначение Саакашвили еще нет, когда соберется Рада неизвестно, - Разумков


фото: Reuters
Пока нет ни представление на назначение Саакашвили на пост вице-премьера, ни даты возможного внеочередного заседания Верховной Рады

Об этом в воскресенье, 26 апреля 2020 года, заявил глава украинского парламента Дмитрий Разумков во время встречи с журналистами в Киеве, передает Еспресо.TV .

"Окончательного информации, когда состоится внеочередное заседание Верховной Рады Украины на следующей неделе, еще нет. У меня есть информация, что депутаты обратятся с просьбой провести внеочередное заседание. Я думаю, что если оно таки будет, то будет в конце недели", - отметил он .

Отвечая на вопрос, на внеочередном заседании Рады будет рассматриваться вопрос о назначении Саакашвили вице-премьером, Разумков сказал следующее:

"Если мы говорим о кадровых назначениях, то зарегистрированных представлений со стороны Кабинета Министров пока у нас нет".

"Говорить о том, когда это произойдет, если это произойдет, достаточно трудно, потому что именно Рада будет принимать такое решение", - подытожил Разумков.

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