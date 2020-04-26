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Espreso.tvОбществоСаакашвили нужен Зеленскому и Ермаку, чтобы прикрыть капитуляцию в пользу Путина, - Пионтковский

Саакашвили нужен Зеленскому и Ермаку, чтобы прикрыть капитуляцию в пользу Путина, - Пионтковский

Президент Грузии в 2004-2013 годах Михеил Саакашвили не должен соглашаться на предложение команды Зеленского занять должность вице-премьер-министра по вопросам реформ, поскольку таким образом действующая украинская власть будет пытаться "прикрыть капитуляцию" в интересах Кремля

С таким заявлением политолог Андрей Пионтковский (Вашингтон, США) выступил в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским, которая 25 апреля 2020 года вышла на Еспресо.TV.

"Саакашвили берут чтобы он своей репутацией рефоратора и борца, противника Путина прикрывал политику капитуляции перед Путиным",- уверен он.

"Михеил Николозович, не губите свою политическую карьеру и свое имя в таком сомнительном мероприятии", - обратился Пионтовский лично к Саакашвили.

Основные решения все равно и дальше будут приниматься президентом Владимиром Зеленским и руководителем его офиса Андреем Ермаком. Речь идет о воплощении в жизнь опасных для Украины договоренностей с Путиным по Донбассу, добавил эксперт.

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"Я лично знаком с Михеилом Николозовичем Саакашвили, я всегда поддерживал его. Более того, я больше скажу: у меня единственный паспорт, тот, который у меня сейчас есть, это паспорт Грузии, я гражданин Грузии. Мне Саакашвили своим указом, мне и еще нескольким российским гражданам, дал (грузинское гражданство - ред.) в 2006 году, когда мы выступили проти грузинских погромов (в России - ред.). Были такие. Грузин на улицах останавливали. Учителей заставляли давать списки грузинских школьников и т.д.

Михеил Николозович, услыште меня. Я бы хотел как гражданин Грузии призвать отказаться от этой чаши с ядом, которую ему преподносят., предлагая стать вице-премьером Украины по реформам. Простите, по каким реформам? Михеил Николозович идет вице-премьером к премьеру, который является ставленником Ахметова, а назначает его туда президент, который является ставленником Коломойского. Какие реформы Вы собираетесь делать, Михеил Николозович, с Ахметовым и Коломойским?", - отметил Пионтовский.

При этом, по словам политолога, Коломойский предварительного согласен с будущим назначением Саакашвыили, о чем свидетельствуют заявления близкого к нему народного депутата от фракции "Слуга народа" Александр Дубинского.

"Он уже выступил несколько раз с самыми восторженными откликами о назначении Саакашвили.Т.е. это согласовано с Коломойским", - подчеркнул Пионтовский.

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