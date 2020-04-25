Тарас Возняк: Нас превратят в Сомали, чтобы потом колонизировать, как Конго

25 апреля, 2020, 11:21

Антин Борковский

Политолог, главный редактор журнала “Ї” в эфире программы телеканала Еспресо "Студия Запад с Антоном Борковским" об усилении хаоса, призрачной диктатуре и ползучей колонизации Украины

Мы видим турборежим хаоса, который не в состоянии поконаты пандемию, в то же время понимаем, что страна вынуждена в той или иной степени функционировать. И вот некоторые очень странные вещи, которые, я бы назвал маркерами, свидетельствуют о том, что сейчас часть пророссийских сред попытается использовать ситуацию в Украине для реализации сначала точечного реванша, а затем реванша стратегического и геополитического.

Сходятся в одной точке три кризиса. Первая - политический кризис. Мы, очевидно, видим, что все же, как бы там ни было, но актуальна власть не справляется со всеми теми проблемами, которые обрушились на страну. Оказалось страна - это не кино. С другой стороны, есть экономический кризис, который имеет, как и внутреннее происхождение, говорится о неспособности предыдущего правительства, а это правительство вообще, кажется, не занимается экономическими вопросами, потому что ему и не до того. Такое впечатление, что на конец апреля, май месяц все эти три тенденции сходятся в одну точку и мы в мае можем получить полный паралич, полный взрыв или что-нибудь, которым будут пользоваться, без сомнения, как у нас поется "наши вороженьки" . Другой вопрос, готовы ли те, которые хотят существования Украины, в каких-то более менее цивилизованных формах, готовы ли они к тому взрыва? У меня есть большой вопрос. Хотя, с другой стороны, есть Вам сказать, весной или летом 2013 мало кто даже думал мог себе представить, что может что-то произойти такое, как Майдан Достоинства. Иногда общественное возмущение просто взрывается. Другой вопрос, этот взрыв пройдет в позитивном аспекте, или, как всегда, в исторической перспективе украинском, в виде Гайдаматчины, Колиивщины, такого достаточно жестокого, но лишенного конечной государственнотворческой цели народного восстания.

Украина еще не достигла пандемического пика и мы понимаем, что экономика должна работать и государство должно функционировать не хаотично, а четко и конкретно. А вместо того, мы слышим усиление довольно странных и опасных голосов о том, что, мол, дефолт - это не настолько страшно, Украина может спокойно справиться и без транша МВФ. Мы же видим космические суммы государственного дефицита бюджета, размером почти 300 млрд гривен.

Это нонсенс - объявления дефолта страны, на самом деле, богатейшей страны, которую грабят последние тридцать лет, и она еще есть. Есть еще, что грабить и за что бороться. Это уже крайний, как по мне, цинизм. И, мало того, недавно в интернете была такая картинка, где сидит такой голосовальщик, который голосовал ровно год назад и говорил, ну приколюся, в случае чего - то в Польшу на заработки поеду. Не поедет. Теперь от Украины убежать уже не удастся большей части. Борьба за такую обычную Украину и происходит, зато нас все время взимают в направлении Бурунди, причем взимают люди, которые свое будущее, на мой взгляд, совершенно не привязывают к этой территории.

Возможно нас взимают в направлении Сомали? Это значительно более простой путь, то есть превращение ситуации в стране в агрессивный, вооруженный хаос и затем - демонтаж государства.

Здесь есть два аспекта. Первое, инструментально, чтобы овладеть страной, надо превратить ее в сплошной хаос или в сплошную несостоятельность государственных институтов как-то выполнять свои функции, в том числе, функции обороны страны. Но Сомали - это только первый этап, ведь на самом деле, план состоит в том, преобразования нас в бельгийское Конго, которое можно эксплуатировать, в котором колониальная администрация зарабатывает огромные средства и так или иначе эти аборигены как-то существуют. Год назад наш народ решил обмануть самого себя. Обманул. Сейчас это происходит в ситуации крайней самом деле, в ситуации, когда другой народ бы уже бил во все колокола, но наш - "а он обманиваться рад".

А, возможно, народ просто устал и дезориентирован? Потому что на самом деле перманентный ужас наша страна переживает уже шесть лет. С одной стороны - мы видим бесконечную российскую агрессию, с другой стороны - есть усиления этого момента еще моментом угрозы усиления коллективной смерти. Это очень сильно бьет, извините, по психике.

Немцы в 33 году ошиблись сознательно. И не только немцы, таких ошибок не один народ Мой очень много. И в этом контексте я бы ни идеализировал так по-народовски, как в XIX веке, наш белый и прекрасный народ. Да, его обманывают, но он тоже сотрудничает в этом, к сожалению. Часть его, это не идет обо всех, но часть, я бы не сказал граждан, а "населения" страны не хочет жить в этой стране. И это мы, и на это надо открывать глаза. Самим себе сначала.

Множество людей уже чувствуют, что сейчас так называемое затишье перед бурей, предчувствие девятого вала не обманывает, так и в мае, возможно, в конце мая, возможно, в начале июня, нас ждут очень катастрофические сценарии.

Здесь есть две возможные реакции. В ситуации шока может произойти гипермобилизации, как произошло в 2013 году или в 2004 году, а может произойти фрустрация. Вот, как произошла фрустрация в России, по крайней мере тех, которые выходили на ту Болотную площадь. Сейчас они деморализованы, фрустрированные, загнанные в какое подполье и так далее. Но дух дышит, где хочет. И в этом контексте может произойти национальное единение, национальная консолидация. Еще бы было вокруг чего консолидироваться и в смысле политическом, и в смысле духовном, и в смысле административном, а также и идейном смысле этого слова.

Возможно украинского народа и не спросят, и придет та или иная форма диктатуры, возможно, скрытой диктатуре.

Смотрите, Вы видите в Украине хоть какую-то одну политическую структуру или государственную структуру, на основе которой можно это построить? Путин построил свою на основе ФСБ. Можно ли на основе СБУ построить? - оно малое и слабое. На основе полиции? - да, полиция у нас большая, но мы знаем уровень, мягко говоря, неконсолидированности этой структуры. Ее коррумпированности внутренней и идейной коррумпированности. На какой идеи строить диктатуру? Неужели украинские националисты будут строить полицейское государство !? Идейной основы диктатуры, как таковой, нет. Да, есть какие-то эти прикиды, ходят в тех космических скафандрах, имитируют то там, но, когда происходит что-то, - то они неспособны. Не для того эти подразделения создаются и не умеют управлять государством. Они все узкоспециализированные и в этом смысле только диктатуру построить на болоте. Ну вот Кучма пытался построить на полиции и закончилось тем, что Кравченко четыре или три раза покончил жизнь самоубийством. Пробовал Медведчук и до сих пор пытается на основе коррумпированной судейской и прокурорской вертикали строить платформу. Но эта структура не может управлять полностью государством в целом, не говоря о том, что экономическая составляющая уже достаточно независимой от этих "сидящих в мантиях".

А, возможно, все пойдет по сценарию 17-18 лет, когда в России пришли большевики с криком: "Весь мир насилья мы розрушим до основанья, а затем". Определенные параллели есть. Вот у нас начали раздаваться голоса "надо доломать дрянную, государственную систему" и быстро мы построим, в отдельно взятом смартфоне, город-сад. На выходе мы видим только распад и не видим стремительного построения структуры, которые могли бы удержать общество и страну, не говоря об экономике, от падения в хаос. Момент пандемии чрезвычайно угрожающий, потому что общество не в состоянии проконтролировать, общество не в состоянии проконтролировать не только своих силовиков, но и своих депутатов в Верховной Раде.

В украинском варианте также два варианта - те, которые вы говорите, "до основанья, а затем", а затем будет режим Путина. То есть, сначала мы делаем хаос в смартфоне, а после того приходит режим Путина и "Путин приди" - он нас всех "спасает". Есть и другой вариант - да, конечно, Украинское государство - это остатки советской управленческой системы, с которой мы живем последние тридцать лет. Это старое тряпье кое как подлатанное, но по крайней мере немножечко прикрывает тело. И в этом контексте совсем срывать эту рубашку с голого тела - это выставить себя на ветры режима Путина. Мы по тридцать лет, не построили новой государственной системы, ну, может, процесс этот действительно должен забрать большего времени. Вот сколько времени нужно было Франции, Французской Республике, после 1789 года, чтобы прийти к этой Пятой республике, которую они имеют сейчас. Сколько революций было, сколько раз этот лоскут еще старого режима подштопывался, верстался, но как-то прикрывал голый зад французской демократии. Что-то подобное есть и в Украине. Да, куски государства, да, она несовершенна, да, она коррумпирована, да, она сякая, такая, но, пусть Бог милует, чтобы ее вообще не было. Тогда начнется такой хаос, который был в Донецке весной-летом 2014 года. Вы видели эти разворованные супермаркеты, неработающую инфраструктуру и так далее, и так далее. Не дай Бог.

Украинский народ не имеет другого государства, которое было бы готово упорядочивать его, как украинский народ, потому что остальные государственных образования, которые, возможно, и хотели работать в Украине, относились бы к украинцам, как, извините, к биомассе и пытались их всячески эксплуатировать.

Конечно, потому что украинский народ не упирается этом эксплуатированию. Эти аборигены в Конго бельгийцам не противились. Им руки отрубали, ноги отрубали, языки вырезали, а эффективного сопротивления не было. Такого же сопротивления я не вижу со стороны украинства сейчас. Галантерейные повизгивания на самом деле неэффективны. Страна дальше катится в пропасть. Просто надо открыть глаза и и посмотреть на это все, в перспективе того, что нас ожидает.